Grote inspectie bij Spannenburg nu vrijdag, brug diverse keren kort dicht

In samenwerking met de provincie en De Fryske Marren is nu 20 januari gepland, tussen 09.00 en 15.00 uur. De inspectie is opgedeeld: het afsluiten van de brug kan maximaal een kwartier duren.

Verkeersstops nodig

De verkeersstops zijn nodig omdat inspecteurs ook onder de brug en in de houten constructie moeten klimmen. Daar worden bijvoorbeeld bouten gecontroleerd en eventueel aangedraaid of vervangen. Zoiets kan alleen als er geen auto's over de brug rijden.

Er worden tekstkarren geplaatst met informatie en op de inspectiedag staan er ook verkeersregelaars bij de N354.

Door de problemen in de Prinses Margriettunnel en de afgesloten A7 rijdt er veel meer verkeer door Spannenburg. Daarom is het noodzakelijk dat de brug uitgebreid wordt gecontroleerd. De brug is al lang in slechte staat, daarom is er in 2018 al een verbod voor zwaar vrachtverkeer ingesteld. De brug is al in 1949 gebouwd.

Bron: Omrop Fryslân