Grote belangstelling voor eerste wedstrijd op Speedway Blauwhuis.

Binnen twee uur zat de inschrijving voor de 180 deelnemers zo goed als vol. De organisatie spreekt van een record, nog nooit eerder zaten de inschrijvingen zo snel vol. Dat komt doordat de Friese Autocross Club als een van de eerste autosportclubs in Nederland een wedstrijd organiseert sinds de extra versoepelingen.

Dankzij deze versoepelingen is de FAC in staat gesteld om de wedstrijden te organiseren met publiek. Het aantal bezoekers zal niet gelimiteerd zijn, maar voor het bezoeken van evenementen met meer dan 1500 bezoekers gelden er wel een aantal regels. De tickets moeten vooraf online besteld worden via de website www.fac-autocross.nl.

Bij de ingang moeten de bezoekers een vaccinatiebewijs kunnen tonen, waarop staat dat men volledig is gevaccineerd. Een herstelbewijs van Corona volstaat ook. Als dit niet het geval is, kan de bezoeker toegang krijgen tot het terrein door het tonen van een negatief testbewijs. Op www.testenvoortoegang.org kan een gratis test aangevraagd worden. Deze mag maximaal 40 uur oud zijn, voorafgaand aan het evenement. Na deze controle zal de dag autosport als vanouds zijn. De anderhalve meter maatregel en mondkapjesplicht zijn dan niet meer van toepassing.

Met 180 deelnemers staat er een bomvol startveld klaar. De coureurs zullen alles op alles zetten om met de grootste prijs naar huis te gaan. De aanvang van de race is om 11.30. Kijk voor meer informatie op www.fac-autocross.nl.