Grote belangstelling Sneekweek Kindermiddag

SNEEK- De stadhuistuin in Sneek was vanmiddag het domein van kinderen in de basisschoolleeftijd, die massaal op de ‘Sneekweek Kindermiddag’ af kwamen. Er was een prachtige theatervoorstellingen van 3 matrozen op reis met thema vriendschap met heel veel muziek. De voorstelling werd een aantal keren opgevoerd.