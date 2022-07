GrootSneek bezorgers gezocht!

Met spoed gezocht: bezorgers die per direct volgende week donderdag en vrijdag GrootSneek huis-aan-huis bezorgen in verschillende wijken in Sperkhem en één wijk Industrieterrein Houkesloot.

Volgende week woensdag ontvang je de kranten en vóór het weekend moeten de kranten geleverd zijn.

Ben jij of ken jij die bezorgtopper? Laat het ons weten! Mailen kan naar hvanderklok@yingmedia.nl en bellen of What'sAppen kan naar 06-83207480.