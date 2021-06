Grootse Kunstenaars schilderen op klein formaat bij Bax Kunst

SNEEK - Er is een zeer bijzondere expositie aanstaande bij Galerie Bax Kunst. Deze zomer is “Groots in ‘t Klein” een publiekstrekker voor Súdwest-Fryslân. In deze tentoonstelling worden honderden kunstwerken getoond van toonaangevende kunstenaars. Alle kunstwerken uit de expositie kunnen na aanschaf meteen meegenomen worden.

Galeriehouder Redmer Bax vertelt over het idee om de tentoonstelling te starten: “Voor dit expositie jaar wilden wij een nieuw, en hopelijk jaarlijks terugkerend concept lanceren. Nieuw is het niet helemaal, er zijn geslaagde voorbeelden van collega galeries. Maar door de omvang van dit project is het wel degelijk spraakmakend!”

De expositie ‘’Groots in het klein’’ zal meer dan 750 kleine kunstwerken tonen van de beste kunstenaars uit het aanbod van de Sneker Galerie. Van kunstenaars met wie zij al meer dan 20 jaar samenwerken, tot kunstenaars die zij nieuw introduceren in 2021. Ook vanuit het buitenland stemden kunstenaars enthousiast in.

Het te exposeren werk heeft een vaste afmeting van 20 x 20 cm, de kunstenaars werken in vele verschillende technieken. Ondanks het grote aantal geëxposeerde kunstwerken waakt de Galerie er voor dat de inrichting rustig blijft.



Bax vervolgt: “Wij stropen onze mouwen op om onze muren vol te hangen met een enorme veelheid aan kleine werkjes van onze grote kunstenaars, op maat gemaakt. Hierbij hebben wij een strakke regie gehouden in het samenstellen van de tentoonstelling, om zo onze bezoekers en kunstenaars de beste kwaliteit te kunnen bieden. Het loont ook om vaker te komen kijken: De tentoonstelling wordt constant aangevuld met nieuwe kunstwerken! Zo houden wij het commercieel interessant en wordt het gegarandeerd een grote publiekstrekker.”



Het resultaat is een ware snoepwinkel voor elke kunstliefhebber en verzamelaar. Voor de periode is bewust voor een hele zomer gekozen: In deze periode zijn er ook veel toeristen die wellicht interesse in de expositie tonen. Ook van buiten de provincie verwacht de galerie namelijk veel belangstelling. Alle kunstwerken zijn ook online te koop en te bestellen via baxkunst.nl .



De expositie bezoeken

Zaterdag 19 juni wordt de expositie online geopend. Naast online is Galerie Bax Kunst te bezoeken op de vaste openingstijden. ‘Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM, en de geldende maatregelen. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.’ Aldus curator Redmer Bax. Hij besluit: ‘Ook de thuiszitters willen wij bedienen met deze expositie van hoge kwaliteit. En dat doen wij naast in de Galerie ook online via een virtuele tour en onze website.’

De expositie is dus te allen tijde op de website www.baxkunst.nl en op Youtube te bekijken. Aankopen kunnen online verzorgd worden. Neem hiervoor contact op met de Galerie.

De expositie duurt tot en met 11 september 2021.