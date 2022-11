Groots onthaal voor Sinterklaas in Sneek

SNEEK - Rijen dik aanschouwden de kinderen met hun ouders de intocht van Sinterklaas in Sneek. De stoomboot meerde af bij de Waterpoort waar de goedheiligman werd verwelkomt door burgemeester Jannewietske en kinderburgemeester Jan Eise.

Onder begeleiding van clown Sander en korps Advendo maakte Sinterklaas te paard een tour door de binnenstad van Sneek. Sinterklaas vermaakte zich prima in de stad en vanaf het bordes van het stadhuis bedankte hij iedereen voor de geweldige ontvangst.

Het weer werkte voortreffelijk mee bij de intocht. Traditiegetrouw was er dan ook veel publiek op de been in Sneek.