Groots Grootzand pakt uit tijdens ‘Week van de stenen winkel’

Van maandag 8 mei t/m zondag 14 mei gaat in Nederland de ‘Week van de Stenen Winkel’ van start. Een week waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor de kracht van lokale stenen winkels. Stenen winkels maken de steden en dorpen waarin we wonen een stukje mooier. Winkelen met je favoriete shopmaatje, producten zien, proeven of aanraken, verrast worden door een goed advies... Het kan allemaal in de winkels in de buurt.

Veelzijdig winkelen op het Grootzand

Omdat de winkeliers deze week willen vieren dat hun winkeldeuren openstaan én ze willen laten zien hoe leuk en veelzijdig winkelen op het Grootzand is, zijn er in de deelnemende winkels bijzondere activiteiten.

Uniek aan het Grootzand is de veelzijdigheid aan winkels van eigen ondernemers, de combinatie met mooie horecabedrijven, de bereikbaarheid en de historische waarde van dit stukje Sneek. “Dankzij de steun van onze klanten kunnen we onze deuren iedere dag weer openzetten. Samen maken we van Sneek en het Grootzand in het bijzonder een fijne plek om te wonen, te leven, te genieten en te winkelen. Samen staan we sterk, dat is de kracht van lokaal. Vandaar dat we iedereen van harte uitnodigen om zijn/haar favoriete winkel(s) deze week extra te bezoeken. Al was het alleen maar voor een praatje of die ene leuke actie waar men aan mee kan doen”, aldus de organisatie.

Meer info over het landelijke initiatief: www.weekvandestenenwinkel.com