Groots en warm Sneker onthaal voor Sinterklaas en zijn gevolg

SNEEK - Sinterklaas is weer in het land! Vanmiddag rond 14.00 uur zette de goedheiligman voet aan wal in Sneek. Bij De Kolk rond de Waterpoort werd hij opgewacht door gastheer Clown Sander en Burgemeester Jannewietske de Vries én natuurlijk door al die kinderen die geduldig en reikhalzend op de Sint zaten te wachten.