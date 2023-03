GrootFryslân is live op Instagram!

Yes! We zijn live op Instagram onder de naam @grootfryslan.

Vanaf nu voegen wij onze content van regio Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Heerenveen samen. Zodat je ook op de hoogte bent van wat er in de andere regio’s speelt. We blijven jou informeren over het laatste nieuws en inspireren met uitgaantips, must sees en leuke dingen om te doen in de buurt.

Volg jij ons al? @grootfryslan