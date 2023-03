GrootDeFryskeMarren mediapartner van BregePop, festival nog op zoek naar extra sponsoren

SCHARSTERBRUG - Onlangs hebben GrootDeFryskeMarren, onderdeel van Ying Media in Sneek, en het BregePop Festival in Scharsterbrug, een mediapartnerschap gesloten. Beide partijen zijn zeer ingenomen met deze sponsorovereenkomst.

,,Het is de spreekwoordelijke win-winsituatie waarbij zowel BregePop als GrootDeFryskeMarren een ruim podium krijgen om de bekendheid in de regio verder te vergroten'', aldus Hessel Faber van het 'meest veelzijdige festival van het noorden'.

Sponsors welkom

,,Naast het verwelkomen van GrootDeFryskeMarren is ook ondersteuning van andere bedrijven nog van harte welkom. Met andere woorden, voor wie ons een warm hart toedraagt en BregePop wil sponsoren, we horen het graag. Er zijn verschillende sponsorpakketten voor kleine en grote bedrijven beschikbaar. Voor ieder wat wils dus om volop betrokken te zijn bij het veelzijdigste festival van het noorden betrokken te zijn.''

Spektakel

Op 14 en 15 april opend BregePop voor de achtste keer de poorten van het mega festivalterrein in Scharsterbrug. Faber: ,,Een absoluut spektakel voor jong en oud op een terrein boordevol overdekte en verwarmde area’s. Met optredens van maar liefst vijftig te gekke acts wordt de bezoeker getrakteerd op een waar muzikaal spektakel.''

Voor dat spektakel zorgen onder andere grote artiesten als Davina Michelle, Snelle & De Lieve Jongens Band, Suzan & Freek, Flemming, The Dirty Daddies, Sefa, Drukwerk en Jannes. De complete line-up staat op www.bregepop.nl Daar is ook de kaartverkoop te vinden en staat informatie over onder andere het busvervoer. Er zijn twee busroutes met verschillende opstapplaatsen die bezoeker naar en van het festivalterrein brengen.

Bedrijven die de opening van het festivalseizoen op 14 en 15 april willen sponsoren kunnen contact opnemen via sponsor@bregepop.nl