Groot Voorleesfeest vormt aftrap voor ‘Lês-mar-foar-wiken’

SNEEK- Van 5 tot en met 30 september zijn de ‘Lês-mar-foar-wiken’! In die periode wordt overal in Fryslân voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje dat dit jaar het thema ‘thús’ heeft. Na het voorlezen op de peuteropvang krijgen alle peuters het boekje mee naar huis. Daarnaast is het boekje de hele maand gratis af te halen bij bibliotheken en consultatiebureaus.

Nieuwe naam, zelfde doel

Omdat de organisatie is veranderd, is de naam ‘Fryske Foarlêswike’ gewijzigd in ‘Lês-mar-foar-wiken’. Niet meer één week in juni, maar de hele maand september wordt er nu in het Fries voorgelezen. Ook nieuw is, dat alle peuteropvanglocaties en kindercentra in juli een voorleespakketje hebben ontvangen. Met dat pakketje kunnen voorlezers zich alvast voorbereiden op de ‘Lês-mar-foar-wiken’.

Groot voorleesfeest

Zaterdag 3 september worden de ‘Lês-mar-foar-wiken’ feestelijk geopend met een voorleesfeest. Alle peuters zijn die dag welkom bij Paviljoen MeM in Buitenpost. Van 10.00 tot 15.00 uur zijn er allemaal leuke activiteiten rondom Tomke en voorlezen: voorlezen, zelf lezen, met elkaar een eigen verhaal maken, muziek, zingen, dansen ... Kaartjes voor het feest zijn verkrijgbaar via paviljoenmem.nl.

Nieuw Tomke-boekje

Het nieuwe Tomke-boekje heeft als titel: ‘Thús by Tomke!’ en zit weer bomvol mooie verhaaltjes, liedjes en gedichtjes. De verhaaltjes gaan over allerlei dingen die peuters zouden kunnen beleven: over verhuizen, een pyamadag en ‘plakhúskes’. In de ‘Lês-mar-foar-wiken’ worden de boekjes gratis uitgedeeld aan alle peuters op de peuteropvang en kindercentra. Er is ook een speciale editie in het Stellingwerfs.

Nieuw Keimpe-boekje

Keimpe de Krokodil wil, net al Tomke, dat kinderen meer (Friese) boeken en verhaaltjes lezen. Voor de oudere kinderen (4-8 jaar) ligt daarom in de bibliotheken een gratis nieuw Keimpe-boekje klaar. Het boekje heet ‘Nei bûten!’. Wil je meer weten over Keimpe de Krokodil? Kijk dan op keimpe.frl.

Feest in de bibliotheek

In de bibliotheken zijn tijdens de ‘Lês-mar-foar-wiken’ diverse voorstellingen te zien. Zo kun je wakker worden in de slaapkamer van Tomke met de muzikale voorstelling ‘Us hûs!’ van Janneke Brakels. Of je gaat in pyama naar de bibliotheek voor een pyamafeestje met Tomke en Kornelia; een voorstelling van Geartsje Douma. In een aantal bibliotheken kun je ook met Tomke op de foto. En heb je het nieuwe Tomke-themaboekje nog niet? Het ligt gratis voor je klaar.

Andere feestelijkheden tijdens de ‘Lês-mar-foar-wiken’

Vanaf 5 september zijn er weer fonkelnieuwe Tomke-uitzendingen op de televisie in het programma ‘Tsjil’ bij Omrop Fryslân. Nieuw dit jaar: op ‘Tjitsfloch’ zijn alle verhaaltjes en liedjes uit het boekje te horen! De ‘Lês-mar-foar-wiken’ worden georganiseerd door de Tomke-werkgroep. Kijk voor meer informatie over alle festiviteiten tijdens de ‘Lês-mar-foar-wiken’ op tomke.frl.