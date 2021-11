Groot Lego-pakket voor de beste ‘Lego-speurders’

Woensdag 17 november was de prijsuitreiking van de speurtocht. De winnaars waren samen met hun ouders te gast in het Modelspoor Museum en ontvingen uit handen van de museum directeur Jan Willem van Beek een groot Lego pakket. De speurtocht en de prijzen waren mede gesponsord door Sneek Promotion. Er deden meer dan 170 kinderen en hun ouders mee aan deze speurtocht.

Het “Festijn van Bouwsteentjes” was te zien in Bowlingcentrum De Stolp van 18 oktober t/m 24 oktober. De tentoonstelling was een feest van herkenning en een belevenis voor jong en oud. Er werd door de kinderen volop gebouwd met Lego.

Het museum is van dinsdag t/m vrijdag en zondag geopend van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 10.30 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden