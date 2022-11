Groot Kerstconcert met sopraan Sterre van Boxtel

Het Súdwestkoor (40 leden), het Fries Blazers Ensemble (26 leden) en het Fries Gemengd Ensemble (16 leden) ontvangen de jonge, veelbelovende sopraan Sterre van Boxtel (18 jaar) uit Alkmaar.

Zij was eerder gast in 2018 bij Zingen in de Martini te Bolsward, een serie concerten met o.a. organist Martin Mans en bovengenoemde muziekgroepen.

Sterre werd al landelijk nieuws bij “Nederland Zingt” van EO-tv in Enkhuizen. Dit optreden ontging ook Jan Brens niet. Hij legde destijds contact met moeder Monique, hetgeen nu in een 2e concert resulteert in Sneek. Sterre van Boxtel zong al op 7-jarige leeftijd bij het plaatselijke oratoriumkoor de Matthäus Passion mee. Vanaf haar 9e jaar zong ze in het Nationaal Kinderkoor bij Wilma ten Wolde. In 2018 werd ze toegelaten tot het Nationaal Talent van het Prestigieuze Conservatorium van Amsterdam. Ze studeert nu, na het middelbaar onderwijs, aan het Sweelinck-Conservatorium te Amsterdam en zal op piano begeleid worden door Daniëlle Kok. Cum Laude studeerde deze toetseniste af op het Utrechts Conservatorium. Later volgde zij naast de klassieke muziek diverse lessen in lichtere muziekstijlen en sloot die af met een Master in Music.

Het Fries Blazers Ensemble is een vast onderdeel van meerdere concerten in de kersttijd en anderszins. De leden komen uit een wijdverspreid gebied in Friesland en daarbuiten.

Men speelt vooral koralen en koraalbewerkingen van dirigent Jan Brens. Een nieuw arrangement is dit jaar “ ’t Was nacht in Beth’lems dreven”, naast eerder uitgevoerde werken zoals o.a. “Cantique de Jean Racine” en “Ave Maria” van Arcadelt.

Het Fries Gemengd Ensemble is een projectkoor met diverse solisten. Men brengt een nieuw repertoire met teksten en arrangementen van de dirigent. Een speciaal moment is ingeruimd voor de leden Mario (bariton) en vader Anne van der Werf (op orgel) met “Zoon van Maria”.

Begeleider op piano is Jan van Liere uit Joure, die destijds afstudeerde aan de Muziek Pedagogische Academie te Leeuwarden (toen conservatorium). Later bekwaamde hij zich verder bij o.a. Willem Brons in Utrecht. Hij wordt veel gevraagd als solist en begeleider van grote concerten.

De organiserende vereniging, het “Súdwestkoor”, brengt een geheel eigen kerstprogramma

Samen met pianist Jan van Liere opent het koor het concert met “For unto us a child is born” in een arrangement van de dirigent. In de slotfase van deze grote kerstuitvoering treden de verenigingen gezamenlijk op met o.a. het “Benedictus” van Gounod en het “Stille Nacht”.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA (Singel 10), bij de leden of aan de kerk op 18 dec.