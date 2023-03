Groot judofeest bij Sportcentrum Akkermans in Wommels

WOMMELS - Afgelopen vrijdag was er in Wommels een groot judofeest. Dat begon met een judoclinic die open was voor de jeugdjudoka's van Sportcentrum Akkermans. De selectie van de -18 judoka's gaf de training onder groot enthousiasme. Groot en klein mengden zich op de judomat en de leeftijden liepen uiteen van 4 jaar tot en met 18 jaar.