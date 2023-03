Groot en divers jachtaanbod tijdens voorjaarsshow Motorboot Sneek

Rond het water van de Friese Elfstedenstad presenteren gerenommeerde Nederlandse werven, dealers en jachtmakelaars een grote hoeveelheid kwalitatieve motorjachten. “Op rij- en wandelafstand van elkaar, in nautische sferen en met hapjes en drankjes binnen handbereik”, laat de organisatie weten. “Als motorbootliefhebber op zoek naar uw droomjacht? Bezoek dan Motorboot Sneek en zet koers naar uw watersportgeluk!”

Het juiste aanbod

Om Motorboot Sneek tot een succes te maken, werken vooraanstaande Nederlandse jachtbouwers, -dealers en -makelaars nauw samen. “We willen bezoekers een ongekend aanbod motorjachten en sloepen bieden, zowel nieuw als jong gebruikt”, aldus de organisatie. “Vele honderden gemotoriseerde jachten staan daarom klaar om geïnteresseerden aan boord te verwelkomen. Dat maakt de kans erg groot dat zij hun droomjacht vinden.”

Het juiste moment

Motorboot Sneek vindt twee keer per jaar plaats, zowel in november als nu in april. Precies de momenten waarop motorbootliefhebbers bepalen of hun huidige jacht nog bevalt en wanneer zeilliefhebbers de overstap naar een motorjacht overwegen. “Of een watersporter die knoop nou al doorhakte of nog in twijfel zit; Motorboot Sneek is een welkom evenement in de strijd tussen hoofd en hart. De aanwezige jachtbouwers, jachtdealers en jachtmakelaars helpen namelijk graag om de juiste richting te geven.”

De juiste locatie

Als watersporthoofdstad van Nederland spreekt Sneek natuurlijk tot de verbeelding. Een ideale uitvalsbasis in nautische sferen, met genoeg overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers om een weekendlang op zoek te gaan naar hun droomjacht. “In Sneek kunnen zij een unieke, compacte route langs enkele werven afleggen”, meldt de organisatie. “Op elke locatie presenteren meerdere jachtbouwers, jachtdealers en jachtmakelaars hun aanbod. Zo kunnen geïnteresseerden met hun auto alle locaties gratis aandoen, zonder gedoe met parkeren of wachtrijen bij de toegang. Ideaal bij zowel mooi als slecht weer.”

Allemaal watersportliefhebbers

Nautische ondernemers vormen de organisatie achter Motorboot Sneek. Allemaal zijn zij watersporters, waardoor zij zich perfect in de wensen voor een motorbootshow kunnen verplaatsen. Daarom zorgt Motorboot Sneek voorafgaand aan het evenement al voor de nodige voorpret. Zowel on- als offline biedt het evenement een ‘Sneek’ preview van het motorjachtaanbod.

Tijdens de show zelf kunnen bezoekers op een laagdrempelige wijze het volledige aanbod motorjachten bewonderen, een kijkje achter de schermen van werven nemen en de laatste trends en noviteiten zien. “Uiteraard maken alle deelnemers ruim tijd voor de bezoekers. Ook na afloop staan alle jachtbouwers, jachtdealers en jachtmakelaars voor hen klaar. Zij kunnen aanvullende vragen alsnog voorzien van een antwoord of verder begeleiden rond alle stappen in het aankoopproces.”

Meer weten?

Meer informatie over de voorjaarsshow van Motorboot Sneek, op 14 t/m 16 april, is te vinden op www.motorbootsneek.nl. Daar zijn ook alle deelnemers en de route te vinden.