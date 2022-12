Grondwater drukt wegdek A7 in Prinses Margriettunnel omhoog

SNEEK- Grondwater is de boosdoener op de A7 tussen Sneek en Joure, zo blijkt. Volgens Rijkswaterstaat duwt grondwater het wegdek van de A7 omhoog in de Prinses Margriettunnel.

Een 'tunnelmoot', een deel van de tunnelbak, is door de druk van het grondwater omhoog gekomen. Daardoor is ook de schade aan het wegdek ontstaan.

Waarschijnlijk is een deel van de tientallen ankers gebroken, die deze tunnelmoot op zijn plaats moet houden. De organisatie geeft nu aan alle grondankers van de tunnel te laten controleren. Het herstel van de tunnel duurt mogelijk nog enkele maanden, afhankelijk van wat er wordt gevonden. De A7 blijft voorlopig in beide richtingen dicht voor al het verkeer.

Om ervoor te zorgen dat het asfalt en de tunnelmoot niet verder omhoog komen, zijn er 1.700 bigbags met zand geplaatst, om tegendruk te geven.

Bij reguliere inspecties van Rijkswaterstaat is niet eerder schade aan de ankers of tunnelmoten geconstateerd. Volgend jaar was er wel regulier onderhoud gepland.

Bron Omrop Fryslân