Publiek neemt massaal afscheid van weerman Piet Paulusma

De afscheidsbijeenkomst in het Entrepotgebouw werd tussen 12.00 en 17.00 uur door zeker 6.000 mensen bezocht. De mensen die afscheid wilden nemen kwamen uit het hele land.

De weerman overleed afgelopen zondag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij was al langer ziek, maar wilde niet dat dat bekend werd. Vorige week verzorgde hij nog het weerbericht voor Omrop Fryslân en Omroep MAX.

Bloemen

De familie van Paulusma had laten weten dat het 'zeer gewenst' was als het publiek kleurrijke bloemen zou meenemen. Het is de bedoeling dat van de bloemen een compostbult gemaakt wordt, die daarna wordt gebruikt om een Piet-veldje te maken in Harlingen. Piet hield van vrolijke bloemen.

Veerboot

Veerboot Willem de Vlamingh kwam met de vlag halfstok achteruit varend naast het Entrepotgebouw, passagiers applaudisseerden en de kapitein luidde de scheepshoorn.

Net na 17.00 uur werden alle bloemen opgehaald en gingen de deuren van het Entrepotgebouw dicht. Daarmee kwam een einde aan het publieke afscheid zoals Piet het wilde.

De uitvaart van Piet Paulusma is zaterdag in besloten kring.