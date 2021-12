Groep 8 van IKC Johannes Post vanavond te zien op KerstMuziekGala

SNEEK- Groep 8 van IKC Johannes Post te Sneek is vanavond te zien op NPO 1 bij het KerstMuziekGala 2021. Jeangu Macrooy, Jamai Loman, Wouter Hamel en Trijntje Oosterhuis laten samen met kinderen zien hoe leuk muziek maken is. Speciaal is dit jaar de Grootste Schoolband van Nederland die wordt gevormd door twaalf basisschoolklassen van Jeugdeducatiefonds- gecertificeerde scholen uit het hele land.

Groep 8 van IKC Johannes Post behoort tot deze twaalf klassen en heeft in een videoclip een speciaal kerstlied opgenomen genaamd 'Muziek Brengt Ons Samen' en deze zal in de uitzending te zien zijn. Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak.

Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot kennis van leerkrachten en brengt duurzame verbindingen tot stand door scholen en regionale partijen aan elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het Kerst Muziekgala 2021 is een programma van AVROTROS en wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro.

Eregast van de avond is Koningin Máxima. Bekijk de uitzending vanavond 15 december om 20.35 uur op NPO 1