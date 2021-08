GroenLinks De Fryske Marren en Sudwest-Fryslan maakt de beoogde lijsttrekkers bekend

Anne Merkuur, huidig fractievoorzitter in De Fryske Marren voert de lijst aan in haar gemeente. Erik Faber, wethouder voor GroenLinks in SWF gaat als lijsttrekker daar de verkiezingen in.

Beide kandidaten hebben een mooie staat van dienst en willen het werk van de afgelopen jaren voortzetten.

De voorzitter van beide afdelingen, Tom den Boer geeft aan dat GroenLinks met deze 2 kandidaten de campagne ‘Oars tinke, oars dwaan’ingaat. Samen met en voor de bewoners van de beide gemeenten en op naar een beter woon- en leefklimaat, voor nu en voor de toekomst. We willen ons werk gebaseerd op samenwerking en op vertrouwen voortzetten. Dat blijkt zeer goed te werken. Dat hebben we nu wel bewezen, aldus Tom den Boer.