Groene samenwerking tussen Veenstra|Fritom en EUROstyle

HEEG - Veenstra|Fritom uit Heeg en EUROstyle uit Oosterwolde bundelen hun krachten in een initiatief voor het reduceren van CO2. Het doel is om de CO2-uitstoot van de ritten die Veenstra|Fritom namens EUROstyle verzorgt drastisch te verminderen. Centraal staat hierbij het gebruik van HVO100 (Hydrated Vegetable Oil) brandstof dat de CO2-uitstoot tot wel 89% reduceert.

De centrale pijler van deze samenwerking is een rekenmodel dat de impact van het gebruik van HVO100 als alternatieve brandstof voor diesel in de distributie voor EUROstyle in kaart brengt. Het rekenmodel, dat Veenstra|Fritom heeft ontwikkeld in nauwe samenwerking met het mkb-innovatiestimuleringsprogramma Regio en Topsectoren (MIT), gaat binnenkort voldoen aan de nieuwste ISO-14083 eisen.

“Dit model vertegenwoordigt een mooie stap voorwaarts in de wereld van groupage vervoer en biedt een betrouwbare methode om de CO 2 -reductie te meten en te optimaliseren,” zegt Fokke Rosier, Supply Chain Manager bij Veenstra|Fritom. “Met het gebruik van HVO100 kunnen we een CO 2 -reductie van 89% realiseren, een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van beide bedrijven om duurzamer te opereren. Deze 89% reductie is in cijfers uit te drukken in bijna 4000 bomen. Voor de levering zochten we hiervoor de samenwerking met onze huidige brandstofleverancier Slump Oil uit Heerenveen, daar zit kennis over onder andere duurzame brandstoffen.”

“Bij EUROstyle zijn we altijd op zoek naar initiatieven die onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen,” aldus Erwin Duits, Head of Procurement & Logistics bij EUROstyle. “Daarom zijn we heel enthousiast dat we deze samenwerking met Veenstra|Fritom aan kunnen gaan, en samen positieve impact kunnen maken. En we nodigen andere bedrijven uit hetzelfde te doen!”