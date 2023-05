Groene kade project nadert voltooiing

SNEEK- Het Groene kade project in Sneek nadert zijn voltooiing. Op bovenstaande foto de werkzaamheden aan de kade aan het Martiniplein. Dit betreft het realiseren van een aaneengesloten groenzone langs de grachten in de binnenstad van Sneek waarlangs gewandeld kan worden. Eerder werd de Prins Hendrikkade, het Martiniplein, de Kerkgracht en de Rienck Bockemakade omgevormd. De vergroening zorgt voor een verfraaiing van de binnenstad. Ook ontstaat er zo meer groeiruimte voor de bomen en is er extra buffer voor water tijdens hevige regenbuien.