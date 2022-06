Groen licht voor aanleg glasvezel op bedrijventerreinen in Sneek

SNEEK-De afgelopen periode heeft DELTA Netwerk via een uitgebreide campagne geïnventariseerd welke behoefte er is aan glasvezel op de bedrijventerreinen in Sneek. Het aantal benodigde aanmeldingen is ruimschoots behaald. Dat is goed nieuws voor alle ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen die zich hebben aangemeld! Zij kunnen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 profiteren van de voordelen van snel glasvezelinternet. De campagne is gevoerd in nauwe samenwerking met diverse lokale telecomaanbieders.

Diana Daniël, projectmanager DELTA Netwerk: “We zijn blij te kunnen aankondigen dat er glasvezel wordt aangelegd op deze bedrijventerreinen. De behoefte aan snel en stabiel internet is ook in Sneek aanwezig. Onze campagne is hier dan ook door meerdere ondernemers en bewoners enthousiast ontvangen. Dankzij de inzet en medewerking van (lokale) partners hebben we deze campagne succesvol weten af te sluiten. Heel fijn, want het leef- en werkplezier op de bedrijventerreinen wordt verbeterd door straks te beschikken over ons toekomstbestendige en gigasnelle glasvezelinternet!”

Aanleg van het glasvezelnetwerk De ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen ontvangen ruim voor de start van de aanleg meer informatie over de planning van de graafwerkzaamheden. Bij vragen kunnen zij terecht op de website deltanetwerk.nl/zakelijk of contact opnemen met DELTA Netwerk via 088 – 63 800 88. Ondernemers die zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich alsnog aanmelden bij één van de lokale telecomaanbieders of via deltanetwerk.nl/sneek.

DELTA Netwerk voert momenteel ook in andere bedrijventerreinen in Friesland campagne voor glasvezelinternet. Op deltanetwerk.nl/zakelijk is te zien om welke bedrijventerreinen dit gaat.