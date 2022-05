Groen Goed Menken in Hommerts opent klimaatplein!

HOMMERTS - Vanmiddag opende wethouder Erik Faber het Groene Klimaatplein bij Groen Goed Menken in Hommerts. De tuin is dé plek om water in op te vangen, de effecten van hitte te verminderen en biodiversiteit te bevorderen.

Het klimaat verandert. Het is nu echt nodig om stappen te zetten om de hitte, droogte en wateroverlast in de toekomst aan te kunnen. In samenwerking met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en alle Friese Gemeenten worden er daarom in totaal acht klimaatpleinen in onze provincie gerealiseerd. In Hommerts bij Groen Goed Menken is het klimaatplein samen met gemeente Súdwest-Fryslân tot stand gekomen.

Het watervriendelijk en levendig inrichten van je tuin is makkelijker dan je denkt, als je maar de juiste informatie en voorbeelden hebt. Het Groene Klimaatplein biedt alles wat je nodig hebt!

Vanmiddag waren in het tuincentrum meerdere instanties aanwezig om belangstellenden te informeren wat zij thuis zoal in de tuin daar aan kunnen doen. Aanwezig waren De Vogelbescherming, It Wetterskip, B-Aware samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Bijenvereniging Afdeling Sneek en gemeente Súdwest-Fryslân.