Groen Goed Menken in Hommerts opent 20 mei haar klimaatplein

HOMMERTS- Het klimaat verandert. Het is nu echt nodig om stappen te zetten om de hitte, droogte en wateroverlast in de toekomst aan te kunnen. Daar werkt Groen Goed Menken samen aan met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en alle Friese Gemeenten.

Er komen acht klimaatpleinen in Friesland. In Hommerts werkt Groen Goed Menken nauw samen met gemeente Súdwest-Fryslân. Op vrijdag 20 mei om 14.00 uur opent wethouder Erik Faber het Groene Klimaatplein bij Groen Goed Menken in Hommerts. Dit doet de wethouder samen met dhr. R Grobben, bedrijfsleider van deze locatie.

“De tuin is dé plek om water in op te vangen, de effecten van hitte te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Het watervriendelijk en levendig inrichten van je tuin is makkelijker dan je denkt, als je maar de juiste informatie en voorbeelden hebt. Het Groene Klimaatplein biedt alles wat je nodig hebt. Vrijdag 20 mei a.s. zijn er tussen 14.00 en 16.00 uur meerdere instanties bij ons in het tuincentrum aanwezig om u persoonlijk te informeren over wat wij in onze tuin kunnen doen”, laat een woordvoerder van Groen Goed Menken weten.

Mei is de maand van de bij

Tijdens de opening van het Klimaatplein geeft de Nederlandse Bijen Vereniging afdeling Sneek informatie over biodiversiteit en hoe wij het leven van de wilde bij kunnen verbeteren.

B AWARE is ook aanwezig met informatie en organiseert samen met Hogeschool van Hall Larenstein een workshop zaadknikkers maken.

De Vogelbescherming is aanwezig om al uw vragen op het gebied van vogels en hun leefomgeving te beantwoorden.

Speciaal voor deze middag heeft het Wetterskip een watertafel waarmee u zelf kunt experimenteren wat te doen met te veel en te weinig water. Maak zelf wateropvang reservoirs en bouw dijken bijvoorbeeld. Zo ervaart u de problematiek rond het klimaat. Gemeente Súdwest-Fryslân is aanwezig met meer informatie over hun acties zoals geveltuinen en de groene-daken-actie.