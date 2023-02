Groen doen: Milieubewuste voorjaarsmarkt in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK - Milieu- en klimaatbewust het voorjaar in? Kom dan op zondag 26 februari naar ‘Groen Doen’ in het Fries Scheepvaart Museum. Op deze voorjaarsmarkt haal je volop inspiratie, want je vindt er allerlei lokale, duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten. Van biologische honing tot Sneker bier, en van houten speelgoed tot 3D-prints van biologisch afbreekbaar materiaal. Als je deze markt hebt bezocht twijfel je niet langer, maar ga je gewoon Groen Doen!