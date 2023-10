Groei en Bloei afd. Sneek reikt prijzen uit voor de mooiste zomertuin van 2023 (Foto's)

Alle vanaf de openbare weg goed zichtbare tuinen zijn door de tuinkeurders bekeken en indien bijzonder ook nog eens gekeurd. Dit resulteerde in maar liefst 48 prijswinnende tuinen.

Groei en Bloei organiseert deze tuinkeuringen al decennia lang en elk jaar gaan de vrijwillige tuinkeurders op pad om alle tuinen die vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn te keuren. Dit zijn dus meestal tuinen aan de voorzijde van de woning .

Juist die voortuinen hebben vaak bij de bewoners een lage prioriteit, immers leven doe je in de achtertuin. Toch is deze voortuin beeldbepalend in de straat en in de wijk. Er zijn veel bewoners die deze vaak kleine voortuinen dicht zetten met steen-beton of grind.

Gelukkig zijn er ook bewoners die deze tuin inrichten al was het een achtertuin en daardoor het aanzicht van de straten verfraaien.

De laatste jaren is het keuren van deze tuinen best moeilijk geworden door het veranderde klimaat. Zo ook dit jaar 2023. Door de warme en droge mei en juni maanden waren er veel tuinen die er ten tijden van de keuring en niet meer mooi uitzagen.

Er waren zelfs wijken bij waar het aantal gekeurde tuinen ver onder het minimale aantal van 10 tuinen per wijk bleef. En ja, het blijft natuurlijk een momentopname en ook de persoonlijke voorkeuren van een tuinkeurder kan invloed hebben op welke tuin er gekeurd is en welke tuinen in de prijzen vallen.

Dit jaar zijn er circa 350 tuinen gekeurd en zijn er 48 prijzen uitgereikt. Sneek en de omringende dorpen zijn verdeeld in 14 “wijken”. In elke wijk worden 3 prijzen uitgereikt.

Alle 1e prijs winnende tuinen worden later nogmaals bekeken en hieruit rolt de winnende tuin die de Stadsprijs van dit jaar wint.

Dit jaar is de stadsprijs gewonnen door fam. Verburg aan de Slufter 27

Deze parkachtige tuin valt op door de mooie bomen op stam, de mooi beplante vakken en de strakke vormgeving van het geheel.

Ook dit jaar speciale aandacht voor de geveltuinen . Deze geveltuinen worden in de basis door de gemeente aangelegd , maar de eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de beplanting en natuurlijk het onderhoud. Een mooi voorbeeld van geveltuinen vind u rond de woningen van de prijswinnende tuinen zoals Jousterkade 4 (hoek Kleinzand) , Logement “Kingsize” (hoek pr.Hendrikkade/Gedempte Pol) en de eerste prijswinnende tuin Hoek Hoogend/Zuidend.

Het is mooi te zien dat deze winnende geveltuinen opvallen door de gekozen beplanting en het feit dat de tuineigenaren iets extra`s doen . Er worden wat bloemen gezaaid, er wordt gewerkt met bijv schelpen tussen de planten of er worden ook nog bakken met planten toegevoegd. Al met al kan je zien dat deze mensen vol liefde bezig zijn met hun geveltuin.

Helaas zijn er ook geveltuin eigenaren die niets of weinig aan het onderhoud doen waardoor het geheel dan een onverzorgde indruk geeft.

Al met al was de avond in de Martinikerk een gezellige en ook informatieve avond waar de prijswinnaars allemaal naar huis gingen met een “groene”prijs.

Ook volgend jaar gaan de tuinkeurders weer op pad om te bepalen welke (gevel) tuin de mooiste van de wijk en de stad is.