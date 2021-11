Grietje Kalfsbeek benoemd als nieuwe bestuurder Wender

SNEEK- Op 1 februari 2022 start drs. Grietje Kalfsbeek (1959) als nieuwe bestuurder bij Wender. Zij volgt huidige bestuurder Marita Schreur op, die per januari 2022 vertrekt. Grietje Kalfsbeek heeft een lange werkgeschiedenis in het noorden van ons land, het werkgebied van Wender. Zij heeft in Groningen pedagogische wetenschappen en bedrijfskunde gestudeerd. Haar werkervaring ligt zowel in het primaire proces (in het vrouwenwerk bijvoorbeeld) als in het management (van onderwijsorganisaties, gemeentelijke organisaties en in de jeugdzorg).

Grietje Kalfsbeek heeft veel verandertrajecten geleid en begeleid: als teamleider en directeur bij Pentascope, als adjunct-directeur bij Bureau Jeugdzorg Groningen en als transformatiemanager voor de transitie Jeugdzorg in Groningen. Ze is voor 23 Groninger gemeenten directeur geweest van de RIGG. Sinds 2017 werkt ze als directeur/bestuurder bij Wedeka bedrijven in Stadkanaal. Wedeka is een organisatie met de opdracht om voor mensen in de regio en daarbuiten hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Grietje Kalfsbeek kent zowel het gemeentelijke domein als maatschappelijke organisaties in het sociale domein goed en vanuit verschillende rollen.

Over Wender In het leven van de mensen waar Wender mee werkt speelt vaak van alles. Dakloosheid. Huiselijk geweld. Verslaving. Psychische problemen. Schulden. Dan is het knokken om elke dag weer veilig door te komen. Wender zorgt voor veilig onderdak, rust en structuur. Dat geeft de ruimte om het leven een positieve wending te geven en te werken aan een betere toekomst. Hoe moeilijk dat soms ook is. De 650 medewerkers zetten alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. Wender ondersteunt jaarlijks ongeveer 2800 mensen.