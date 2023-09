Grien Goud: Friese Groene Vrijwilligersdag in Natuurmuseum Fryslân

LEEUWARDEN- Een brede coalitie van 13 groene organisaties organiseert samen met de provincie Fryslân op vrijdag 22 september de Friese Groene Vrijwilligersdag ‘Grien Goud’. De dag staat open voor iedere natuurliefhebber en speciaal voor iedereen die zich inzet (of wil gaan inzetten) voor de Friese natuur, bijvoorbeeld als teller, landschapsbeheerder, beschermer of excursiebegeleider. Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden is de centrale uitvalsbasis voor deze dag vol lezingen, workshops en buitenexcursies. Toegang is gratis; aanmelden kan tot en met 17 september.

Eerste editie van de Friese Groene Vrijwilligersdag

De Friese Groene Vrijwilligersdag is de opvolger van de Friese Vrijwilligersdag Natuur die afgelopen vier jaar in september is georganiseerd. Aanleiding voor de nieuwe naam en invulling is dat er nóg meer groene organisaties zijn betrokken bij de organisatie van de dag. Het thema van de dag is dan ook Samen voor Natuur! Met de dag willen de organisatoren de vrijwilligers bedanken en ook andere natuurliefhebbers inspireren om zich actief in te zetten voor de groene omgeving.

Lezingen, workshops en excursies

In het Natuurmuseum Fryslân is deze dag een inspirerend programma met een ruime keuze aan onderwerpen en activiteiten. Zo zijn er lezingen van deskundigen over de Zeearend, Goudjakhals, vlinders, vleermuizen en bijen. Ook geeft de conservator van het Natuurmuseum een speciale lezing getiteld ‘Friese dino’s in vogelvlucht’. Daarnaast zijn er buitenactiviteiten in de stad. Belangrijk doel van de dag is om andere groene vrijwilligers te ontmoeten.

De toegang voor de dag is gratis, maar aanmelden is wel vereist. Dit kan t/m zondag 17 september. Voor alle activiteiten geldt vol is vol, dus wees er snel bij.

Brede samenwerking

Betrokken organisaties: Bond van FrieseVogelwachten, Fryske Feriening foar Fjildbiology, It Fryske Gea, IVN, Kollektivenberied Fryslân, Landschapsbeheer Friesland, Natuurmonumenten, Provincie Fryslân, Sovon Vogelonderzoek, Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en de Zoogdiervereniging.

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden kan via: sovon.nl/griengoud