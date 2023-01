Gretig Friso Sneek bezorgt koploper VV Utrecht forse nederlaag: 3-0

SNEEK- Wanneer je met een 25-12, 25- 18 en 25-15 zege van het veld stapt op de koploper in de sfeervolle Sneker Sporthal dan mag je gerust spreken van een onvervalste Boppeslach. De ploeg van Harrie van den Brink had het karwei in nauwelijks een uur geklaard en waar menigeen op gehoopt had, gebeurde niet.

Superieur

Niks geen spannende contest maar een superieur Friso Sneek dat haar beste en meest constante wedstrijd van het seizoen speelde. “Alles klopte vandaag. We waren gewoon heel gretig bezig. Goed ons huiswerk gedaan met zijn allen”, constateerde Van den Brink. Daarmee kreeg het publiek wat het wilde: een maximale overwinning in een ijzersterk gespeelde wedstrijd, want de koploper kwam er geen moment aan te pas en liep zo tegen de eerste 3-0 nederlaag van het seizoen in Friesland aan.

Konijn uit de hoge hoed

Trainer/coach Harry van den Brink zal ongetwijfeld binnenkort gevraagd kunnen worden om misschien in de show van Hans Kazan of Hans Klok te komen, want de Hattemer toverde binnen een paar dagen een tweede konijn uit de hoge hoed. Hij presenteerde Lieze Braaksma op de midpositie. Braaksma was door Van den Brink gebeld of zij hun wilde helpen omdat de spoeling op deze positie behoorlijk dun was. Braaksma was net teruggekeerd van vakantie, had nauwelijks nog getraind, maar de Leeuwarderse pakte het moeiteloos op en genoot uiteraard van het spel en de sfeer rondom het veld.

Veel servedruk

Middels een vliegende start zette Friso Sneek een uitstekende openingsset neer. Met Lisan Siemonsma, Lieze Braaksma, Nynke Oud, Rosa Entius, Anniek Siebring, Britt Schreurs en libero Geldou de Boer werd de strijd met de Domstedelijken aangebonden. De Snekers maakten meteen hun bedoelingen duidelijk: veel servedruk uitoefenen. Van den Brink: “We hebben ze serverend vastgezet en begonnen heel gretig aan de wedstijd”, zei hij tevreden. Via 25-12 stond een dikke setwinst op de borden tot grote vreugde van de toeschouwers

Netservices

Friso Sneek pakte in de tweede set meteen door middels een 7-1 voorsprong, maar halverwege stonden de ploegen weer op gelijke hoogte (13-13). De Snekers hielden de druk op de libero van de gasten en mede door het vlekkeloze verdelen van Nynke Oud kwamen de Utrechters nauwelijks in het stuk voor. Ook de paar netservices van de thuisploeg strooiden nog wat zout in de wonden. Britt Schreurs blokkeerde het 25-ste punt binnen.

'Friso beton'

Ook de derde set hield Friso Sneek de bezoekers onder een constante servedruk. En als je dan steeds een aantal punten voorstaat is het gewoon lekker spelen. En naast de genoemde servedruk ook een ijzersterk blok. “Friso beton”, aldus de commentaar bij de livestream. Al met al mondde dat uit een in overtuigende 3-0 overwinning voor de roodhemden. Acht punten uit de laatste drie duels en dat biedt perspectief voor de rest van de competitie, want de achterstand op VV Utrecht bedraagt nog slechts drie punten.

Zoet der overwinning

Komende zondag wacht Peelpush in het Limburgse Meijel waarbij de reistijd al meer zal bedragen dan de duur van de wedstrijd. Met een goed resultaat kunnen de Friso dames op 21 januari thuis tegen Voltena aantreden. Tussendoor wordt er in de beker Apeldoorn tegen Dynamo gespeeld, maar wie het zoet der overwinning proeft, is geen wedstrijd teveel.

Bron: VC Sneek