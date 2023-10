Green Key-keurmerk voor RCN De Potten

OFFINGAWIER - RCN De Potten is één van de 700 Nederlandse bedrijven die het keurmerk Green Key hebben verkregen en daar zijn ze op het bungalowpark best trots op. Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Hieronder vallen onder andere hotels, restaurants, campings, groepsaccommodaties en bungalowparken. En er komen steeds meer bedrijven bij.