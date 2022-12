Gratis toegankelijke Atrium on Tour en muzikale kerstmiddag

SNEEK - Kunstencentrum Atrium luidt de kerstvakantie in met een speciale editie van Atrium on Tour en een kerstmiddag met muziek van leerlingen. Beide evenementen zijn gratis toegankelijk.

Atrium on Tour

Zeven talentvolle Atrium-bands komen donderdag 22 december spelen tijdens een nieuwe editie van Atrium on Tour in de Noorderkerkzaal (ingang kunstencentrum): Vibes, Error, Maracuja, Skatt, The Mystery Band, Funkystuff, en Smoar. Elk optredens duurt ongeveer een kwartier. De bands worden gecoacht bij Atrium. Naast akkoordsystemen, speeltechnische vaardigheden en stijlkennis werken ze aan het creatieve proces. De muzikanten leren samen spelen, improviseren en een repertoire opbouwen van eigen en bestaande nummers. Ook wordt bij ‘bandcoaching’ aandacht besteed aan presentatie en performance. In de Atrium-studio kunnen de bands professionele opnames maken.

Programma Atrium on Tour

19.25 uur: Vibes

19.50 uur: Maracuja

20.15 uur: Funkystuff

20.40 uur: The Mystery Band

21.05 uur: Skatt

21.30 uur: Error

21.55 uur: Smoar

Kerstmiddag

Vrijdag 23 december is er een gezellige kerstmiddag in het Atrium. In een sfeervolle entourage zullen muziekleerlingen van het kunstencentrum spelen op onder meer piano. De middag begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Er is een vrije inloop.