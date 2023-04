Gratis Tai Chi workshop in Rasterhoff park op Wereld Tai Chi Dag

SNEEK- Op zaterdag 29 april om 10.00u vindt er in het amphitheater in het Rasterhoff park in Sneek een gratis Tai Chi workshop plaats ter ere van Wereld Tai Chi Dag. Deze workshop wordt georganiseerd door de Tai Chi Peter Kool Smit en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in deze oude Chinese bewegingskunst.