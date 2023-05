Gratis shirt bij inschrijving 4 Mijl van Sneek

SNEEK - Op zondag 4 juni wordt alweer de achtste editie van de 4 Mijl van Sneek georganiseerd. Dit is een hardloopevenement van 6,4 kilometer door de prachtige binnenstad van Sneek.

De deelnemers lopen over een uniek parcours waarbij ze twee keer over de Waterpoort heen lopen. Voor kinderen wordt er een Kidsrun georganiseerd. Sinds vorig jaar kunnen kinderen vanaf vijf jaar al meelopen! De jongste kinderen lopen (840 meter) van de Marktstraat over het Grootzand en weer terug. Alle kinderen die zich al hebben ingeschreven ontvangen een loopshirt. Alle voorinschrijvers ontvangen (zolang de voorraad strekt) een stijlvol loopshirt!

Net zoals voorgaande jaren is er naast de individuele 4 mijl loop ook weer de businessrun, verenigingen- en scholierenloop. Alle onderdelen starten gelijktijdig om 14:00 uur op de Marktstraat.

Wanneer u langs het parcours woont kunt u deelnemers aanmoedigen door middel van versiering, muziek of de deelnemers een extra bekertje water aanbieden.

Je kan je tot en met woensdag 31 mei voorinschrijven. Na inschrijving is mogelijk op de wedstrijddag in theater Sneek.

Schrijf jij je in voor vrijdag 19 mei, dan ontvang je een gratis shirt!

Meer informatie vind je op https://www.yingmedia.nl/4-mijl-van-sneek