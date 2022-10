Gratis rijvaardigheidstraining

KOUDUM - Twijfel je in de auto wel eens aan je eigen kunnen? Vraag je je soms af hoe het ook alweer zat met de regels? Meld je dan gratis aan voor de rijvaardigheidstraining op dinsdag 1 november. Een deskundige instructeur helpt je op een ongedwongen, ontspannen manier je verkeerskennis en -kunde weer even op te halen. De training wordt in Koudum gegeven.