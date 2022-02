Gratis proeflessen muziek voor kinderen op zaterdag 5 maart

SNEEK- Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 van basisscholen in Súdwest-Fryslân die willen ontdekken of muziek maken iets voor hen is, zijn zaterdag 5 maart van harte welkom op de Instrumenten Doe-Dag van kunstencentrum Atrium. Op de leslocatie in Sneek kunnen ze via proeflessen van een half uur twee instrumenten naar keuze uitproberen. Deelname aan de Instrumenten Doe-Dag is gratis.