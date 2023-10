Gratis parkeren in Sneek en Bolsward heeft positief effect, gemeente neemt aanvullende stappen in parkeerbeleid

SNEEK- Wie naar Bolsward of Sneek komt, kan op verschillende parkeerterreinen rondom het centrum gratis parkeren. Wie in het centrum wil parkeren, kan dat het eerste half uur gratis doen. Voor langer parkeren moet worden betaald. Dit heeft als effect dat er meer gebruik wordt gemaakt van de gratis parkeerterreinen rondom het centrum en dat de druk in het centrum afneemt. Gemeente Súdwest-Fryslân wil dit blijven stimuleren en neemt aanvullingen stappen.

In 2018 is door de gemeente een nieuw parkeerbeleid opgesteld met de parkeerbehoeftes van inwoners, ondernemers en bezoekers. Het jaar daarop zijn de eerste maatregelen ingevoerd, waaronder het vervangen van de parkeerautomaten, het eerste half uur gratis parkeren en gratis parkeerterreinen op loopafstand vanaf het centrum.

Parkeerbeleid gewaardeerd met een 8

Vanwege corona zijn er in de afgelopen jaren geen andere aanpassingen gedaan en is het beleid dit jaar voor het eerst geëvalueerd. Positieve uitkomsten zijn: de gratis parkeerterreinen worden beter benut, er zijn voldoende parkeerplaatsen en de eerste stap is gezet naar een volledig digitaal systeem. Inwoners en ondernemers waarderen het beleid met een 8. Wel wordt er aandacht gevraagd voor handhaving en optimalisatie van de bewegwijzering.

Gratis parkeerterreinen en -garages

Dit najaar komt er nieuwe bewegwijzering in Sneek, zodat bezoekers vanaf verschillende kanten alleen maar de borden hoeven te volgen en zo op loopafstand van het centrum een gratis parkeerplekje vinden. Daarnaast worden de parkeerterreinen, op ingeven van de werkgroep Vitaal Sneek van Vereniging Ondernemend Sneek, op een nieuwe wijze aangeduid op de verkeersborden.

Het parkeerterrein Veemarktplein krijgt op de verkeersborden de naam P West Theater. De Boschpleingarage wordt aangeduid met P Zuid Waterpoort, en krijgt bovendien de naam Waterpoortgarage. Doel van deze nieuwe aanduiding is meer logica aanbrengen en zo bezoekers beter te kunnen sturen op de verschillende transferpunten aan de randen van de binnenstad.

Andere parkeerterreinen behouden hun naam, maar krijgen een windrichting in de benaming op de verkeersborden erbij. De Normandiapleingarage wordt straks aangeduid als P Oost Normandiaplein. Het parkeerterrein aan de noordzijde van de stad krijgt de duiding P Noord Bolswarderpoort. Het pas geopende parkeerterrein aan de Kanaalstraat heeft de naam Station.

Sluitende begroting

Naast de aandachtspunten die door inwoners en ondernemers genoemd worden, constateert de gemeente dat de kosten en baten van het parkeerbeleid op dit moment niet in balans zijn. Om te komen tot een sluitende begroting wil de gemeente de volgende maatregelen nemen: het verhogen van de parkeertarieven met 20%, het invoeren van betaald parkeren op zon- en feestdagen in Sneek vanaf 12:00 uur en het afschaffen van muntgeld. Betalen kan met de betaalpas of met een parkeerapp.

Het eerste half uur is parkeren overal gratis. Parkeren in parkeergarages blijft de eerste 24 uur gratis.

De gemeente legt het voorstel voor het nieuwe parkeertarief in november voor aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, gaat het nieuwe tarief in 2024 in.