Gratis menstruatieproducten via Bibliotheken Mar en Fean

Menstruatie-armoede

In Schotland is sinds afgelopen week een wet van kracht die tampons en maandverband gratis maakt voor wie zich de producten niet kan veroorloven. Het is het eerste land ter wereld dat een dergelijke wet tegen menstruatie-armoede heeft. Als je moet rondkomen van een beperkt budget in de week, gaat dat geld grotendeels op aan eten en drinken. Maar van dat geld moeten ook verzorgings- en hygiëneproducten gekocht worden. Dat maakt dat er soms geen geld is voor maandverband of andere menstruatieproducten. Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft

Menstruatie Uitgifte Punt (MUP)

Ook in Nederland is menstruatie-armoede. Bibliotheken Mar en Fean vindt het belangrijk om als laagdrempelige organisatie een bijdrage te leveren en stelt daarom via haar vestigingen uitgiftepunten voor menstruatieproducten beschikbaar. Tot nu toe zijn er drie bibliotheekvestigingen, Lemmer, Balk en Joure waar de uitgiftepunten te vinden zijn. Op korte termijn zullen meer vestigingen volgen en beschikken over een Menstruatie Uitgifte Punt.