Gratis menstruatieproducten bij ROC Friese Poort

SNEEK- Uit onderzoek blijkt dat één op de 10 meisjes niet de financiële middelen heeft om menstruatieproducten te kopen. Hierdoor blijven ze soms thuis van school of werk. Deze belemmering wil ROC Friese Poort wegnemen. Daarom hangt er op elke locatie van ROC Friese Poort sinds kort een kastje met gratis menstruatieproducten voor elke student (of medewerker).

Positieve reacties

De plaatsing van de menstruatiekastjes zijn tot stand gekomen op initiatief van Facilitair Manager Jolanda Brouwer: “In de eerste week kreeg ik al heel veel positieve reacties, zowel van studenten als van medewerkers. Het is uiteindelijk een kleine moeite voor ons om de kastjes te plaatsen en gevuld te houden, met dank aan het Armoedefonds dat alle producten gratis levert.”

Stichting Bloody Basics, belangenbehartiger van gelijkwaardige en gemakkelijk toegang tot basisbehoeften en -producten voor vrouwen en meisjes, heeft ROC Friese Poort bij het initiëren geadviseerd.



Financiële zorgen

ROC Friese Poort is het eerste mbo in Friesland en Flevoland waar een officieel uitgiftepunt is te vinden. Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort: “Veel studenten hebben op dit moment financiële zorgen. School missen omdat je geen geld hebt voor menstruatieproducten, daar willen we echt iets aan doen Het aanbieden van gratis menstruatieproducten neemt in ieder geval één kleine zorg weg. We hopen hiermee natuurlijk ook dat meer scholen ons voorbeeld gaan volgen. Daarnaast is het van belang dat studenten met eventuele financiële zorgen in gesprek gaan met hun SLB’er. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om hierbij ondersteunt te worden, bijvoorbeeld door het Mbo Studentenfonds.”

Om studenten de mogelijkheid te geven verder te kunnen praten over hun (financiële) problemen vinden er de komende periode diverse activiteiten plaats om dit bespreekbaar te maken. Zo worden er voorlichtingen gegeven door het Student Service Centrum en is er in de vestiging in Sneek een financieel inloopspreekuur in samenwerking met de gemeente.

Jolanda Brouwer Facilitair Manager vestiging Sneek, Dieuwke Bosje student Office and Management Support Specialist bij ROC Friese Poort en Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort.