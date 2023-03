Gratis menstruatieproducten beschikbaar in gemeente Súdwest-Fryslân

SUDWEST-FRYSLAN - Vrouwen die weinig geld te besteden hebben, kunnen gratis maandverband en tampons krijgen bij één van de uitgiftepunten in de gemeente. Súdwest-Fryslân gaat hiervoor samenwerken met het Armoedefonds. Op dit moment zijn er vier van deze plekken in de gemeente, maar hier komen binnenkort meer bij. De gemeente vraagt verenigingen en organisaties zich aan te melden als uitgiftepunt voor menstruatieproducten.

In Nederland heeft 1 op de 10 vrouwen geen geld voor menstruatieproducten. Dit zorgt ervoor dat (jonge) vrouwen zich niet altijd comfortabel voelen en niet naar werk of school gaan. Daarom stelt het Armoedefonds gratis menstruatieproducten beschikbaar op verschillende locaties in de gemeente. De producten zijn bedoeld voor (jonge) vrouwen die daar niet altijd het geld voor hebben of in nood zitten. Op deze manier willen wij menstruatie-armoede in onze gemeente aanpakken.

Ophaalpunten menstruatieproducten

In Súdwest-Fryslân zijn op dit moment vier ophaalpunten, waar mensen gratis maandverband en tampons kunnen krijgen.

Dit zijn:

Voedselbank Sneek

Breksdyk 7, 8614am, 8614 AM Oudega Gem Wymbritserad

Breksdyk 7, 8614am, 8614 AM Oudega Gem Wymbritserad Voedselbank Bolsward

De Marne 34H, 8701 PT Bolsward

De Marne 34H, 8701 PT Bolsward ROC Friese Poort Sneek

Harste 4-6, 8602 JX Sneek & Martiniplein 1, 8601 EG Sneek

Harste 4-6, 8602 JX Sneek & Martiniplein 1, 8601 EG Sneek Buurtkastje Tinga Sneek

Monnikmolen 54, 8608 XS Sneek

Meld je organisatie aan!

Organisaties kunnen zich aanmelden om een uitgiftepunt te worden. Dit kan door een mail te versturen naar: beleidsociaaldomein@sudwestfryslan.nl. De gemeente geeft deze locaties door aan het Armoedefonds.