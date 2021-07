Gratis lêzing: de fiskus te glêd ôf mei in (libbens)testamint.

We denken liever niet aan de dood. Toch willen we alles goed geregeld hebben voor onze nabestaanden. Een testament kan daarbij helpen, maar wordt vaak uitgesteld. Herkenbaar? “Het is duur en ingewikkeld, dat doen we volgend jaar wel”.



Minder kopzorgen en kosten



Een waterdicht testament zorgt ervoor dat zaken goed geregeld zijn en het bespaart uw nabestaanden zorgen, belasting en eigen bijdrage in de zorg. Zo was er vorig jaar nog een Nederlander die dankzij een testament 80.000 euro bespaarde. De adviseurs van Erfrechtplanning weten als geen ander hoe ook u op legale wijze de fiscus te slim af kunt zijn.



“Meer dan 11 miljoen Nederlanders hebben geen testament, en veel testamenten zijn verouderd”, weet Kelly Boermans, mede-eigenaar van Erfrechtplanning. Zo is het sinds 2010 door een wetswijziging vaak fiscaal gunstig om de kinderen én kleinkinderen te laten erven. Regelmatig wordt de maximale vrijstelling voor de erfbelasting – 20.616 euro – aan de kleinkinderen toebedeeld. Dit gaat

echter wel ten koste van de erfenis van de kinderen.

Spaarrekening of afbetaalde woning



Kelly Boermans: “Ook is de eigen bijdrage in de zorg sinds 2013 onder meer afhankelijk van het vermogen. Een groot aantal testamenten is daar niet op aangepast.” Bij aanwezigheid van spaargeld of wanneer de woning is afgelost, is het verschuldigde bedrag hoger dan wanneer er niets op de bankrekening staat of afgelost is. Hoe meer vermogen, hoe meer u betaalt aan eigen bijdrage

in de zorg. Dit kan snel oplopen tot 2.400 euro netto per maand. Om nog maar te zwijgen van het hoge bedrag aan erfbelasting dat erfgenamen vaak moeten betalen bij een praktisch afbetaalde woning. Gelukkig kunnen al deze kosten beperkt worden met een goed testament.

Levenstestament groeit in Nederland



Naast een testament, kiest ook een groeiend aantal Nederlanders voor een levenstestament weet Boermans. “In een levenstestament is vastgelegd hoe de zaken geregeld moeten worden als iemand dit zelf niet meer kan. Bijvoorbeeld bij dementie of een beroerte. Er staat bijvoorbeeld in wie zich over de financiën buigt, wie beslissingen neemt bij medische kwesties en wat er met de huisdieren gebeurt.” Omdat een groot percentage van de Nederlandse bevolking niet weet wat verstandig is of helemaal geen testament heeft, geeft Erfrechtplanning gratis lezingen om u te behoeden voor de negatieve gevolgen van geen of een verouderd testament.

Kosteloos informatie inwinnen



Wilt u ook weten of uw testament waterdicht is en of u kunt besparen op de eigen bijdrage in de zorg en erfbelasting? Meld u aan voor de lezing op woensdag 14 juli 2021 om 19:30 uur in het Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan1, 8606 KZ Sneek.



In een comfortabele setting vertelt onze erfrechtspecialist u geheel vrijblijvend wat u moet weten over een goed testament.



Bespreekt u deze belangrijke zaken liever 1-op-1?

Maak dan een afspraak en Erfrechtplanning komt vrijblijvend en kosteloos bij u thuis om de mogelijkheden te bespreken.