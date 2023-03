Gratis je oogdruk laten meten bij Antonius

SNEEK- Gratis je oogdruk laten opmeten? Dat kan op vrijdagmiddag 17 maart in het ziekenhuis van Antonius. Op deze manier vraagt de polikliniek Oogheelkunde aandacht voor de internationale Glaucoomweek. “Veel mensen hebben de oogziekte Glaucoom, zonder dat ze er erg in hebben”, vertelt oogarts Annet Doorenbos van Antonius. “Als mensen klachten krijgen, zijn ze eigenlijk al heel laat.”

Glaucoom is een oogziekte waarbij de zenuwvezels van de oogzenuw geleidelijk verloren gaan. “In de praktijk betekent dit dat je blikveld smaller wordt”, legt Doorenbos uit. “Dit gaat heel geleidelijk, zonder dat je er erg in hebt.”

Voor de gek gehouden

Maar hoe kan het dat je blikveld smaller wordt, zonder dat je daar erg in hebt? “Omdat onze hersenen zo geprogrammeerd zijn dat ze beelden invullen. Als jij bijvoorbeeld in je auto door een straat rijdt en op de stoep spelen kinderen, dan kan het zijn dat ze buiten je blikveld vallen. Je denkt wel dat je de stoep ziet, omdat je hersenen dat beeld als het ware voor je invullen. Je wordt voor de gek gehouden door je eigen hersenen. Dat kan heel gevaarlijk zijn op een moment dat een kind plotseling de weg oprent of oversteekt.”

Gratis meten op 17 maart

Doorenbos roept mensen dan ook vooral op om langs te komen op 17 maart om de oogdruk gratis op te laten meten. “Eerst druppelen we je oog, daarna kom je voor een drukmeetapparaat zitten en dan is het klaar. Vervolgens krijg je een vrijblijvend advies van ons. Het neemt al met al zo’n drie minuten in beslag. Dus als je nog eens een kans zocht om je oogdruk gratis en snel op te laten meten, dan is dit het moment!”

Kijk voor meer informatie over Glaucoom of de polikliniek Oogheelkunde op www.mijnantonius.nl