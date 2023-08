Gratis hardloop trainingen in Sneek

SNEEK- Wil jij graag beginnen met hardlopen en fitter worden, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is deze gratis wekelijkse hardloop cursus van 10 weken in Sneek perfect voor jou! Speciaal ontworpen voor beginnende renners die nog geen 5 kilometer kunnen rennen.

In groepsverband zullen we werken aan het opbouwen van jouw uithoudingsvermogen en het verbeteren van jouw hardlooptechniek, zodat jij na afloop van de cursus veilig 5 kilometer kunt rennen. De trainingen worden elke week gegeven op dinsdagavond van 19:00 tot 20:00. Start 19 september. Gedurende de 10 weken zullen we stap voor stap werken aan het vergroten van jouw hardloopafstand en conditie.

Wacht niet langer en meld je snel aan via de onderstaande link, of via een DM. Wees er snel bij, want er zijn maar beperkt plekken beschikbaar (op volgorde van aanmelding).

http://sportmotief.nl