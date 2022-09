Gratis fotoshoots voor ernstig zieken tijdens de Betekenisweek

Een ziekte maakt alles anders: je lijf, je toekomst, de manier waarop je naar de wereld kijkt. Als er in deze periode iets is om je aan vast te houden, dan zijn het wel de mensen die dicht bij je staan. Maar als alle aandacht uitgaat naar de zieke én de ziekte, komt het er vaak niet van om deze mensen te vertellen hoeveel ze voor je betekenen. Een Moment Design fotoshoot is dan een uitgelezen moment.

Herinneringen maken

“We zetten de tijd heel even stil”, vertellen Erik en Jolanda van Erik Weening Fotografie en Jolanda Siemonsma Fotografie uit Sneek, twee van de deelnemende fotografen. “Niet de ziekte staat centraal, maar de mensen. We halen mooie herinneringen op en maken ondertussen weer nieuwe. Er is ruimte voor elk gevoel, elke emotie. Het resultaat zijn mooie en tastbare herinneringen aan een innige vriendschap of liefdevolle relatie. Onvergetelijk!”

Deelnemers kiezen zelf met wie ze op de foto gaan. Dat kan een partner zijn, een kind, vader, moeder, vriend of vriendin. Of misschien wel het hele gezin. Jolanda: ”Samen sta je stil bij wat je voor elkaar betekent. Als fotograaf help ik daarbij met verrassende vragen en kleine opdrachten of spelletjes. Zo ontstaan spontaan hele fijne, onvergetelijke en fotogenieke momenten. Van schaterlach tot tranen van geluk, heel ongedwongen.”

Natuurlijke foto’s

Bij Moment Design draait het om spontane en ongeposeerde foto’s. Het liefst buiten, op een mooie of betekenisvolle locatie met natuurlijk licht. Met speciale vraagtechnieken worden echte, oprechte momenten van verbinding gecreëerd. Geen ongemakkelijke houding of verplicht lachen naar de camera, maar juist alle aandacht voor elkaar en genieten van het moment.

Brok in mijn keel

“Fotograferen voor de betekenisweek herinnert mij eraan waarom ik Moment Design fotograaf ben geworden”, aldus Erik. “Het zijn zulke indrukwekkende verhalen die je hoort. In de fotoshoot leggen we het accent op de lichtpuntjes. Want hoe akelig een ziekte ook is, die zijn er altijd. Dat blijkt wel, want er wordt echt heel veel gelachen tijdens zo’n fotoshoot.”

“Wat ik voor mijn camera zie gebeuren, toont hoe krachtig de liefde is. Ik krijg er zelf regelmatig een brok van in mijn keel. Maar als ik de reacties zie bij het presenteren van mijn foto’s, dan voel ik me zó bevoorrecht. Het zijn foto’s waar het leven en de liefde vanaf spat. Een groter cadeau kun je iemand niet geven.”

24 september t/m 9 oktober

Wie voor een gratis fotoshoot in aanmerking wil komen, kan zich tot 18 september inschrijven via www.momentdesigncollectief.nl/betekenisweek. Uit alle aanmeldingen worden 100 deelnemers geloot. De fotoshoots vinden plaats in de week van 24 september tot en met 9 oktober.

Meer informatie

Meer informatie over de actie vind je op www.momentdesigncollectief.nl/betekenisweek. De actie is ook te volgen via facebook: www.facebook.com/momentdesigncollectief.