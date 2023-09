Gratis entree Scheepvaart Museum Sneek op Open Monumentendag

SNEEK- Kom op zaterdag 9 september gratis het museum bezoeken en bekijk de monumentale panden waarin het is gevestigd. Ook is het museum een van de locaties in de UIT-festival kinderroute. Dus kun je lekker een bootje komen bouwen. Achter het museum ligt Stoomsleepboot Maarten. Ook de moeite waard om een kijkje te nemen.

Vanwege de Open Monumentendag openen er veel meer deuren die anders gesloten blijven. Neem een kijkje in het Stadhuis en het Bestjoershûs bijvoorbeeld. Of het Old Burger Weeshuis, of de Vrijmetselaarsloge. Ook de pas verbouwde Martinikerk en de Sint Martinuskerk zijn te bezichtigen. En uiteraard staan onze stadsgidsen in de Waterpoort. Hiervoor moet je vooraf een gratis ticket bestellen. Dat kan gemakkelijk online: https://rb.gy/4wsw4

Kijk voor alle deelnemende locaties in Sneek op: https://rb.gy/4wsw4