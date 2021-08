Gratis boottochten langs de Afsluitdijk

Nu de werkzaamheden op en rond de Afsluitdijk in volle gang zijn, zijn er steeds meer mensen die dat willen zien. Deze zomer kan dat ook vanaf het water, wat vaak verrassende in- en uitzichten oplevert. Jan Rotgans en Jan Heijligenberg zijn de schippers van dienst. Afhankelijk van de belangstelling varen ze beiden uit, of om beurten. ‘Corona speelt daarin natuurlijk ook een rol’, legt Rotgans uit. ‘Met inachtneming van de regels kunnen we nu 20 tot 25 belangstellenden meenemen. Normaal passen er zo’n 70 mensen op de boot, maar dat is niet ons streven. Het moet geen massatoerisme worden.’

Gids

Met Den Oever als startpunt leidt de boottocht eerst langs alle werkzaamheden rond de bouw van het gemaal en de renovatie van de spuisluizen bij Den Oever. Ook de dijkversterking met de Levvel-blocs komt goed in het zicht. De tocht biedt vanaf het water een bijzondere blik op de uitvoerende werkzaamheden van bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat. Onderweg geven Rotgans en Heijligenberg om te beginnen bouwkundige informatie. Ook John Numeijer, aan boord voor Engels, Duits en Noors sprekende gasten, kan hier veel over vertellen. Heijligenberg: ‘Jan en ik voegen daar onze verhalen over de historie van de Waddenzee, de natuur, de vissen en de vogels aan toe.’

Overstap

Beide schippers zijn dicht bij de Afsluitdijk opgegroeid en waren eerst visser. Respectievelijk 35 en 31 jaar geleden maakten ze de overstap naar het organiseren van bootexcursies in het gebied. Heijligenberg doet dat in een tot viskotter omgebouwd binnenvaartschip, Rotgans liet daar in 1990 een viskotter voor bouwen. De schippers hebben dus veel te vertellen over het gebied. Met hun verhalen spelen ze in op de belangstelling van gasten. Rotgans: ‘We merken al snel wat het publiek dat op dat moment in de boot zit, het meest interesseert. Daar gaan we dan op door. In de regel willen ze vooral alledaagse verhalen horen, van vroeger en nu.’

Regen

De boottochten duren ongeveer 2,5 uur en gaan in principe altijd door. ‘Zo lang het comfortabel is’, stelt Rotgans. ‘Als het uit een bepaalde hoek waait, is het namelijk echt niet fijn om op een boot te zitten.’ En als het regent? ‘Regen is geen spelbreker. Overal om ons heen is water, dan deert een beetje water van boven ons niet. Bovendien kan iedereen ook binnen overdekt zitten – ook op 1,5 meter afstand.’

