Gratis beschikbaar voor woningeigenaren uit de gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- Deze bespaarbox is onderdeel van de landelijk Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Met de RRE zetten de gemeenten in Nederland projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.

Producten in de bespaarbox:

2 x LEDe27 Lamp dimbaar

2x LED Sport GU10 Dimbaar

1x Powerbank op zonne-energie

1x Tonzon Radiatorfolie

1x Tochtstrip binnendeur

2x Waterbespaarders

1x PIR Sensor doorvoerstekker

1x Tijdschakelklok

Let op! Alleen woningeigenaren kunnen gebruik maken van deze actie

Waarom niet voor huurders?

Deze subsidie is onderdeel van de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). In de voorwaarden heeft het Rijk opgenomen dat deze regeling alleen voor woningeigenaren toegepast mag worden. Later in 2021 komt er nog een RREW regeling welk ook is geschikt voor huurders.

Huidige levertijd is gemiddeld 12 werkdagen.

Meer info: https://debespaarwinkel.nl/sudwest-fryslan/?fbclid=IwAR2s8EHUmOYu7iJAPyeGwqIzfRY1mnwewxD-XnfXEvt96mWIm01IM2Ixc7k