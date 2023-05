Graphic Packaging schenkt Voedselbank Sneek & Wymbritseradiel ruim 1000 euro

“Uiteraard zijn wij daar erg blij mee. Al eerder mochten we van Graphic Packaging een belangrijke bijdrage ontvangen in het kader van een wereldwijd jubileum , waarbij 500.000 dollar aan alle voedselbanken wereldwijd ,waar men is gevestigd is verdeeld”, weet Tom Metz voorzitter van de Voedselbank Sneek & Wymbritseradiel.

Maatschappelijk actief

“Die actie heeft ons vorig jaar ruim 4000 euro opgeleverd. Graphic Packaging is één van de belangrijkste wereld spelers op de markt van verpakkingen voor o.a. de voedselmarkt. Prachtig te zien dat ook zo’n internationaal georiënteerd bedrijf ook lokaal maatschappelijk actief is”, aldus Metz.

De overhandiging van de cheque vond vanmorgen plaats.