Grand Café & Boutiquehotel ’t Gerecht viert tienjarig jubileum

Hierin vindt je een aantal leuke jubileumacties en achtergrondverhalen. De krant valt donderdag op de mat.

Ondernemers Luberto en Reinata Agricola zijn maar wat trots op hun zaak en het team.

Een restaurant beginnen is misschien niet zo moeilijk, maar het succesvol draaiende houden is een hele uitdaging. “Sinds 2012 hebben wij ‘Grand Café & Boutiquehotel ’t Gerecht kunnen opbouwen naar een plek waar menigeen een leuk verhaal of anekdote over kan vertellen”, begint het ondernemerskoppel Luberto en Reinata Agricola.

Van ontroerende huwelijksaanzoeken, feestelijke trouwerijen of gezellige bedrijfsfeesten tot in de late uurtjes. “Het kan bij ons niet te gek, we gaan graag mee in leuke activiteiten en evenementen”, lacht Reinata. “We zijn er trots op dat we hier na drie coronasluitingen nog staan met een modern en bruisend bedrijf in het hart van Heerenveen”, sluit Luberto af.

Geert Bosman neemt afscheid

“We gaan de wereld rondzeilen”

“In 2012 zijn Luberto, Reinata en ik de prachtige onderneming aan het Gemeenteplein gestart. In de afgelopen jaren hebben we samen met ons team schitterende momenten beleefd. Meedenken en enthousiasmeren is mijn passie. En er liggen mooie kansen met het Feanetiëproject en het Andere Friesland. Voor mij is nu de tijd gekomen om een andere weg in te slaan. Mijn droom na te jagen. Ik ga de wereld rondzeilen samen met mijn vrouw Ingrid. Dit wil ik al heel lang doen en nu is het moment aangebroken. Mijn vertrek stond al 2 jaar eerder gepland maar is door Corona uitgesteld. Ik ben 57 jaar en zit in de kracht van mijn leven. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en verwachten volgend jaar te vertrekken.

Ik neem afscheid van de zaken en wens L & R heel veel succes met de voortzetting. Met pijn in mijn hart maar met heel veel vertrouwen weet ik dat zij samen met het team de beide ondernemingen met veel enthousiasme nog mooier maken.

Aan onze gasten wil ik meegeven; Ik heb altijd van mijn werk genoten en ik blijf er altijd van genieten. Ik hoop dat jullie dat ook doen, lieve gasten.”