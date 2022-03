Gouden Selma Poutsma aan start schaatsshow De Zilveren Bal

LEEUWARDEN- Selma Poutsma, olympische shorttrack kampioene op de relay in Beijing mengt zich op woensdag 16 maart in de strijd om de felbegeerde titelstrijd over 100 meter in Leeuwarden.

Poutsma zou oorspronkelijk woensdag al in het Canadese Montreal zijn vanwege het WK Shorttrack dat gepland stond. Omdat het WK uitgesteld is naar april kwam haar agenda vrij. Poutsma nam contact op met de organisatie en liet weten ontzettend graag deel te nemen in Leeuwarden.

Dat haar focus normaal gesproken bij het shorttracken ligt, betekent niet dat ze voor spek en bonen naar Leeuwarden komt. Tijdens het OKT in december liet Poutsma zien op de langebaan verrassend goed mee te kunnen, zeker op de 100m. Ze noteerde daarbij in de selectielijst voor De Zilveren Bal maar liefst de vierde tijd, achter Femke Kok, Jutta Leerdam en Dione Voskamp. Kok en Voskamp verschijnen op woensdag 16 maart ook aan de start.

Rijden voor publiek

Poutsma rijdt dit jaar voor het eerst in Nederland én voor publiek. Bij de Olympische Spelen in China was er geen publiek. Op woensdag 16 maart staat het publiek in de Elfstedenhal aan weerszijden van het ijs. Voor de schaatsfans is dit de enige mogelijkheid om de gouden shorttrackster dit seizoen in actie te zien, ditmaal over 100 meter, zonder bochten.

Olympisch goud

Poutsma won samen met Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof olympisch goud op de relay in Beijing. Ze is niet de enige olympisch kampioene aan de start van De Zilveren Bal. Ook Erin Jackson (USA) strijd mee om de prijzen, zo maak de organisatie eerder deze week bekend.