Gouden jubileumfeest De Spil start met polonaise

De officiële opening werd verricht door (contact) wethouder Marianne Poelman met een speech waarin ze de aanwezigen kon meedelen dat eind januari er weer verder zal worden overlegd hoe de toekomst van De Spil en de wijkvereniging.

Toekomst De Spil

Na afloop van haar speech kon de wethouder nog niet zeggen of er aan ver- of nieuwbouw wordt gedacht: “Door allerlei omstandigheden is er al veel te lang gewacht op duidelijkheid, dat weet ik inmiddels wel. Er is de afgelopen jaren allerlei onderzoek gedaan en ook gekeken naar wat er moet gebeuren. En dan gaat het niet alleen over het gebouw, maar ook over deze plek”, aldus Poelman die vorig jaar aantrad als wethouder.

Naast de wethouder voerden Stadsomroeper Jan Sjoerd de Vries en Stadsdichter Henk van der Veer het woord, beiden op geheel Sneker eigen wijze. Jubileumcommissievoorzitter Ronald Postma leidde de avond in goede banen.